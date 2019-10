Incidente stradale in tarda mattinata in via Corsica a Cagliari. Una fiat 500 guidata da un 59enne di Cagliari proveniente dalla via della Pineta svoltando verso la via Corsica ha investito un pedone, una signora di 85 anni di Cagliari che attraversava sull’attraversamento pedonale. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.

L'articolo Cagliari, donna di 85 anni investita in via Corsica: travolta da una 500 proviene da Casteddu On line.