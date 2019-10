Scontro frontale a Orosei, un morto

(ANSA) - NUORO, 18 OTT - Un 33enne di Dorgali, Luigi Fancello, è morto in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Statale 125 a Sos Alinos, nei pressi di Cala Ginepro, sulla costa di Orosei. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Honda e una Kangoo Renault.

Sono apparse da subito gravissime le condizione di un occupante di una delle due vetture, che è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale civile di Sassari, ma ha cessato di vivere poco dopo l'arrivo in ospedale.

Altre tre persone sono state portate in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma non sarebbero gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola, i Carabinieri e la Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.