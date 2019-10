A Sestu “rinasce” piazza Ghandi, nuovo parco giochi con altalena e casette

Un’atalena, uno scivolo, un bilico e delle casette. A Sestu “rinasce” piazza Ghandi e, grazie all’impegno del Comune guidato dalla sindaca Paola Secci, diventa un’area dedicata ai bambini. I giochi sono in corso di installazione, proprio in una zona della città “sino a oggi sguarnita di attrezzature per i più piccoli, che così potranno giocare”, spiega la Secci. “La scelta tra le varie aree della zona è caduta sulla piazza Gandhi in quanto oltre che illuminata, per scongiurare gli atti vandalici, è completamente in ombra per la presenza degli alberi, offrendo così ai bambini la possibilità di giocare anche nelle ore calde delle giornate estive”.

