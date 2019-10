Terribile incidente a Cala Liberotto: quattro persone coinvolte, due gravissime in codice rosso. Lo scontro è avvenuto a Orosei in località Sos Alinos, scontro frontale pauroso tra una Renault e una Honda: l’impatto tra le due auto è stato violentissimo, per soccorrere i feriti oltre ai vigili del fuoco (che vedete nella foto) sono intervenuti la polizia stradale e soprattutto l’elisoccorso, ancora una volta decisivo per salvare la vita ai feriti.

