Apre una bomboletta di gas, donna ustionata a Sinnai: Interviene l'elisoccorso

Grande paura poco fa a Sinnai per un incidente domestico avvenuto in via Giardini.

Una donna, impegnata in cucina, ha aperto una piccola bombola di gas e improvvisamente è partita una fiammata.

Le lingue di fuoco l'hanno investita provocandole ustioni al viso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Sinnai.

La ferita è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Fonte: L'Unione Sarda



