La proposta nuova di Beppe Grillo: “Perchè non togliamo il voto agli anziani?”. Un’alltra provocazione che fa discutere, quella del fondatore del M5S. Sul suo blog il fondatore del M5s torna sull’ipotesi di far esprimere attraverso le urne anche i sedicenni per una riflessione più ampia. “Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perché può farlo chi questo futuro non lo vedrà?”. Il comico genovese riporta una citazione di Douglas J. Stewart nel testo del 1970 ‘Disfranchise the Old’. “Ci sono semplicemente troppi elettori anziani e il loro numero sta crescendo. Il voto non dovrebbe essere un privilegio perpetuo, ma una partecipazione al continuo destino della comunità politica, sia nei suoi benefici che nei suoi rischi”, le parole di Beppe Grillo riportate anche dal giornale partner Quotidiano.net.

