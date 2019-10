Turisti “selvaggi” ad Arbus beccati dai Forestali: sessanta maxi multe in una settimana

“Campeggiare”, lì, nella splendida costa arburese, è bello che vietato. In tanti, però, continuano a fare spallucce, piazzando le ruote dei camper sulla spiaggia. Ma stavolta, a sessanta vacanzieri “abusivi”, gli è andata male. Dal dieci al sedici ottobre infatti, gli uomini della stazione forestale di Guspini, insieme al preziosissimo aiuto fornito dalla base navale del Cfva di Oristano, hanno rinforzato i controlli, arrivando a staccare ben sessanta multe, ognuna delle quali compresa tra i cento e i duecentocinquanta euro. Così, infatti, prevede la legge regionale in materia di turismo per chiunque vìoli il divieto di campeggio libero in Sardegna.

