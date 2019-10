Cagliari, ancora spaccio di droga in piazza del Carmine: arrestati due pregiudicati gambiani

Ancora un caso di spaccio di droga in piazza del Carmine a Cagliari, due giovanissimi pregiudicati gambiani – nati nel 1998 e nel 1999 – sono stati arrestati dai carabinieri. Erano le ventidue quando i militari hanno notato la coppia che si stava allontanando, in tutta fretta, dalla piazza. Dopo averli bloccati in via Malta, è saltato fuori lo stupefacente: trenta dosi tra hascisc e marijuana, per un peso complessivo di oltre venti grammi. Dopo averli portato in caserma, sono stati arrestati e rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

