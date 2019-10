Buste con i rifiuti gettate nei cestini urbani: prime multe a Bosa Il Comune ha inasprito le ammende per punire i trasgressori

Prime multe a Bosa per i cittadini sorpresi a gettare i sacchi di rifiuti non differenziati nei contenitori che servono al conferimento dei piccoli rifiuti, nel centro urbano o sulla strada nelle periferie. Nelle scorse settimane durante sopralluoghi e controlli da parte degli uomini della Compagnia Barracellare e del Corpo Forestale, disposti in seguito a un accordo con l’Amministrazione comunale, sono stati colti sul fatto e multati alcuni cittadini, mentre su altri si stanno eseguendo ulteriori accertamenti.

“Questa cattiva pratica”, commenta l’assessore comunale all’ambiente, Piera Addis, “è in atto da tempo, a danno dei cittadini e della nostra bella città, e non siamo più disposti ad accettare impassibili”.

Proprio per dare un segnale di forte lotta all’inciviltà di recente l’Amministrazione comunale di Bosa ha inasprito le ammende per punire i trasgressori.

Venerdì, 18 ottobre 2019

