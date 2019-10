Due bustoni pieni di marijuana – 400 grammi – trovati nella sua abitazione di Selargius dai carabinieri. Un ventottenne della Guinea è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano seguendo l’uomo già da tempo, e ieri hanno deciso di effettuare il blitz. Oltre alla droga sono stati trovati anche soldi, probabilmente guadagnati spacciando, e materiale vario per confezionare l'”erba”. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato rinchiuso in una camera di sicurezza e, presto, finirà davanti al giudice.

L'articolo Selargius, in casa ha due bustoni di marijuana: arrestato 28enne della Guinea proviene da Casteddu On line.