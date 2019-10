Nemmeno inaugurata, ma è già in ritardo. Partiranno nell’aprile 2020 i lavori per la tratta piazza Repubblica-piazza Matteotti della metropolitana di superficie. E poi ci vorranno 3 anni di cantiere in una delle zone più delicate della città. L’annuncio oggi in commissione Mobilità da parte di Chicco Porcu e Carlo Poledrini, presidente e direttore di Arst, davanti ai commissari e all’assessore al Traffico Alessio Mereu. La tratta “Repubblica/Bonaria/Stazione prevede l’estensione della linea 1, dall’attuale capolinea di piazza Repubblica sino alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti, attraverso un percorso di 2, 5 km e consentirà di connettere la Cittadella Universitaria e il Policlinico con la stazione ferroviaria di piazza Matteotti e il futuro campus di viale La Playa.

La stazione di Repubblica da terminale diventerà stazione passante, con l’ampliamento della tranvia in direzione di viale Bonaria.

“La rete di metropolitana leggera”, dichiara Fabrizio Marcello, Pd, “si pone come obiettivo quello di riequilibrare la ripartizione modale degli spostamenti a favore del trasporto pubblico, attraverso un sistema che garantisca spostamenti più veloci e affidabili, con percorsi protetti e privilegiati, in un’ottica di ragionamento metropolitano”.

“E’ stato necessario modificare il progetto”, spiega Marcello Piras, Riformatori, presidente della commissione Mobilità, “ora la Regione ha stanziato gli ultimi 3, 5 milioni di euro per arredi urbani e marciapiedi e possiamo far partire i lavori. Questa è la volta buona”, sottolinea, “partiamo, ne abbiamo bisogno, perché garantisce il collegamento con piazza Matteotti, e quindi col trenino per l’aeroporto, col porto, l’Arst e la stazione delle ferrovie. E’ fondamentale”.

In fase di studio la linea per Quartu e la tratta viale Diaz – Poetto che andrà a raggiungere anche il futuro stadio.

L'articolo Cagliari, metro per piazza Matteotti in ritardo: lavori nell’aprile 2020, cantiere in centro per 3 anni proviene da Casteddu On line.