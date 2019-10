Accordo per il “cessate il fuoco” in Siria di 120 ore. Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa per uno stop di 5 giorni dell’offensiva militare, durante il quale gli Usa favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Ad annunciarlo il vice presidente americano Mike Pence, volato nella capitale turca proprio per trovare un accordo con Recep Tayyip Erdogan. Il semaforo verde è giunto al termine di un incontro fiume (oltre 4 ore) e salutato trionfalmente da Donald Trump.

La notizia su https://www.quotidiano.net/esteri/siria-napalm-1.4838535.

L'articolo Siria, accordo Pence-Erdogan: la Turchia sospende l’offensiva per 5 giorni proviene da Casteddu On line.