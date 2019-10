Stand Consorzio Pecorino a Bergamo

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Il pecorino romano vola alla quarta edizione del Progetto Forme di Bergamo. Da domani a domenica, il Consorzio parteciperà in particolare al Cheese Festival, evento organizzato all'interno del Progetto Forme, ospitato nella Fiera di Bergamo.

Il programma del Cheese Festival, che vedrà protagonista il Consorzio e sarà aperto al pubblico, prevede diverse iniziative: degustazioni guidate da esperti Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), una mostra mercato, abbinamento dei formaggi con prodotti enogastronomici come birra, vino, conserve, miele, stand gastronomici e stand divulgativi delle grandi istituzioni. Lo stand del Consorzio, ai numeri 47 e 48, è ospitato nel padiglione B.

"Condividiamo in pieno gli obiettivi del Progetto Forme: aumentare la percezione di valore del nostro formaggio, incrementare le vendite, migliorare la conoscenza dei prodotti e dei territori da cui nascono, promuovere modelli sostenibili che tengano conto del benessere animale e dell'ambiente. E, soprattutto, creare e incrementare la cultura della qualità, per noi fondamentale - spiega il presidente Salvatore Palitta - Saranno quindi due giorni intensi, dedicati alla promozione della nostra Dop e dei sapori più autentici della Sardegna in un contesto internazionale strategico".(ANSA).