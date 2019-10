Ha confessato la donna fermata dalla polizia di Santo Domingo, per l’omicidio di Pietro Testoni. Si chiama Arisleida Caraballo de la Cruz, ha ventiquattro anni e vive a Los Alcarrizos. La notizia è riportata da vari quotidiani locali, che citano la direzione orientale della polizia nazionale di Santo Domingo: “De la Cruz ha ammesso di aver asfissiato” Testoni “con il quale ha affermato di avere, da quattro anni, una relazione”. L’omicidio è avvenuto nella camera da letto in un appartamento di Boca Chica dove stava vivendo il sardo. La 24enne ha detto che, in quei momenti, erano presenti anche sua sorella e il cognato. Il racconto è agghiacciante: la donna ha detto di aver soffocato Pietro Testoni e, insieme ai suoi due parenti, di avergli legato mani e piedi, prima di fuggire con vestiti e soldi. È stata anche forzata una cassaforte presente nella casa.

Gli agenti hanno portato Arisleida Caraballo de la Cruz dall’autorità giudiziaria di Santo Domingo. Vanno intanto avanti le ricerche della sorella e del cognato della 24enne, attualmente in fuga.

L'articolo Pensionato sardo ucciso a Santo Domingo, una 24enne confessa l’omicidio proviene da Casteddu On line.