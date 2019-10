Nuovi spettacoli al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino

Anticipazioni su appuntamenti e protagonisti

Una settimana ricca di spettacoli, laboratori e musica vedrà il Teatro Grazia Deledda protagonista delle attività culturali in programma nel centro Sardegna. Questa sera alle ore 19 nell’ambito del cartellone “Teatro d’Autunno”, la replica dello spettacolo “Gramsci Antonio: presente!”, diretto ed interpretato da Marta Proietti Orzella e da Fausto Siddi. Lo spettacolo presentato dagli Actores Alidos mette in rilievo la figura di Gramsci e il suo pensiero attraverso l’incontro casuale tra una studentessa e un maestro.

Sabato e domenica sempre alle 19 la compagnia calabrese del Teatrop presenta “La maledizione del sud”. Ispirato all’antica leggenda di Colapesce, lo spettacolo coniuga la musica, eseguita dal vivo con Marimba, Didgeridoo, tamburi e altro ancora, con la voce e il corpo dell’attore, dando vita ad un mondo fantastico e senza tempo ricco di significati allegorici. La piece che ha ricevuto numerosi apprezzamenti dalla critica, è scritta e diretta da Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea.

Ancora due nuovi appuntamenti all’interno del laboratorio artistico permanente “Along with Art”. Inizia domenica 20 alle ore 16 e si concluderà martedì 22, il laboratorio a cura del Teatrop “Il cartastorie”. I partecipanti guidati da Piero Bonaccurso e Greta Belometti impareranno a creare con la carta figure e oggetti.

Il laboratorio desidera far conoscere ai ragazzi e ai bambini l’antica arte giapponese del Kirigami e dell’Origami. Quest’ultima è l’arte di piegare la carta, la prima è l’arte della piegatura e dell’intaglio. Queste tecniche hanno origine nella cultura shintoista e si stanno diffondendo sempre di più in tutto il mondo. Si potranno scrivere laboratorio i bambini dai 7 anni in su che per tre pomeriggi consecutivi apprenderanno e creeranno “storia di carta”.

A conclusione di questi sette giorni arriva lo “scoppiettante” viaggio musicale nel jazz degli anni ’20. Il sestetto della Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra Giovedì 24 ottobre alle ore 19:00 presenterà al pubblico di ogni età “DISCORRENDO IN BLUES – TRA CHICAGO E NEW YORK: Crazy Ramblers e il jazz degli anni ’20”.

Altrettanto intensa sarà l’attività di fine ottobre in “Teatro d’Autunno” e “Along with Art”. Il Teatro Instabile padrone di casa ed organizzatore compie ancora una volta la scelta coraggiosa di dare continuità ed innovazione ad una proposta artistica costante nel tempo, variegata ed arricchente per la più larga parte della popolazione. Un Teatro per la comunità che diventi sempre più partecipato, goduto e indispensabile, in poche parole della comunità.

Giovedì, 17 ottobre 2019

L'articolo Nuovi spettacoli al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino sembra essere il primo su LinkOristano.it.