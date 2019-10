“Il mio viaggio nella SLA”: a Seneghe il libro di Antonio Pinna

Iniziativa pubblica con l’autore



Presentazione domani a Seneghe del libro “Il mio viaggio nella SLA. Un percorso di conoscenza e condivisione dei problemi dei malati”, di Antonio Pinna.

L’evento, in collaborazione con la Biblioteca e l’amministrazione comunale, si svolgerà alle 18 nella sala conferenze della Casa Aragonese in via Roma 10. Dialogherà con l’autore Luisa Madau.

“SLA è l’acronimo utilizzato per indicare la sclerosi laterale amiotrofica. Per i medici è solamente una sigla, per i loro pazienti evoca uno spettro, un incubo, dal quale non ci si può liberare”, così affermava Luca Coscioni, politico italiano, figura attiva nel sociale e nella politica con l’Associazione Luca Coscionie Radicali Italiani, affetto da sclerosi laterale amiotrofica, che lo ha portato alla morte nel 2006, a soli 38 anni.

Il libro di Antonio Pinna è un racconto ma, allo stesso tempo, rappresenta un saggio divulgativo sui temi dell’assistenza, della legge sul testamento biologico, della ricerca terapeutica, del ruolo della comunicazione con i malati. Un quadro ricco di episodi, protagonisti ed informazioni.