Una donna di 24 anni confessa di aver ucciso Pietro Testoni

Una donna di 24 anni ha confessato di aver ucciso Pietro Testoni, il pensionato ammazzato il 13 ottobre a Boca Chica, nella Repubblica dominicana. Secondo diversi quotidiani on line dell'isola caraibica, si tratta di Arisleida Caraballo de La Cruz. La donna avrebbe ammesso di aver strangolato, in un appartamento in cui risiedevano, il pensionato sardo con cui aveva una relazione da 4 anni.

Arisleida Caraballo ha anche aggiunto che al delitto hanno partecipato anche sua sorella Yoemi e il marito di quest'ultima, Tommy Vasquez, entrambi al momento ricercati dalla polizia dominicana.