Sardo legato al letto e ucciso a Santo Domingo, la polizia ferma una donna

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Piero Testoni, il settantenne di origini sarde trovato senza vita in un appartamento di Boca Chica, nella Repubblica Dominicana. La polizia locale ha fermato una donna che – stando alle poche informazioni diramate ai media del posto – conoscerebbe Testoni da almeno quattro anni. L’uomo è stato strangolato nel letto, con le mani e i piedi legati. Alcuni vicini di casa avevano detto di aver visto scappare due uomini e una donna. Non si sa, allo stato attuale, se la donna fermata dalle Forze dell’ordine possa avere avuto un ruolo centrale nel tragico fatto. Le indagini vanno avanti in modo molto serrato.

