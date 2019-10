Gli studenti del Mossa a lezione di Protezione civile, imparano come cercare un disperso

Gli studenti dell’Istituto Mossa di Oristano sono stati i destinatari principali questa mattina dell’iniziativa promossa dalla prefettura di Oristano in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, per sensibilizzare – soprattutto i giovani – sui temi della protezione civile, della resilienza e per diffondere la conoscenza delle capacità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile e le sue articolazioni.

Durante un incontro promosso nell’aula magna dell’Istituto oristanese, i ragazzi hanno potuto fare esperienza dei principi e dei principali dispositivi del Sistema nazionale di protezione Civile.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, della guardia di finanza, dei carabinieri e della questura di Oristano.

I vigili del fuoco hanno anche simulato la ricerca di una persona scomparsa, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di porto, secondo il piano prefettizio.

Tra le altre iniziative disposte dalla prefettura di Oristano in occasione “Settimana nazionale della protezione civile” anche un’incontro con i sindaci della provincia, per discutere le tematiche relative alla ricerca persone scomparse, rischio incendi, idrogeologico ed idraulico in vista anche dell’aggiornamento delle pianificazioni provinciali ed al fine di raccogliere input e suggerimenti per migliorare il coordinamento dei diversi modelli di intervento.