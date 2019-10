Tutti in tavola ad Arcidano per aiutare i bimbi del Burundi

A dicembre torna la cena solidale promossa da L’Orto di Eleonora

Torna anche quest’anno ad Arcidano la cena di solidarietà per il Burundi, organizzata da L’Orto di Eleonora.

Iniziativa giunta alla 6° edizione e inserita in un più ampio programma di aiuti umanitari, quest’anno è sostenuta dallo slogan: “Chi nel cammino ha acceso una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”.

La data da fissare in calendario è quella di sabato 7 dicembre. Appuntamento alle 20, nella palestra comunale di Arcidano. Come sempre in tavola, gli ottimi prodotti del territorio.

Abbinata alla cena quest’anno anche una lotteria, che mette in palio per i vincitori dei voucher viaggio.

È già possibile prenotare il proprio posto a tavola, chiamando i numeri 346 0603266 (Salvatore), 393 1383942 (Serena), 347 6009009 (Katia), 347 9673498 (Marco) e 346 3882122 (Marco).

“In questi anni abbiamo realizzato tanti progetti grazie alla generosità di tante persone”, commenta Salvatore Lotta, direttore commerciale dell’azienda del Terralbese. “Con il loro aiuto tantissime donne e bambini del Burundi hanno potuto migliorare le proprie condizioni e diventare più liberi attraverso la coltivazione della terra”.