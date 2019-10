Pirri, 88enne al volante tampona un’altra auto: 45enne finisce all’ospedale

Incidente stradale a Pirri. Un 88enne alla guida di una Peugeot 205, tra via Santa Maria Chiara e via Cadello, ha tamponato una Kia Rio con, al volante, un 45enne di Ales. L’impatto non è stato lieve, e il guidatore della Kia è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è finito, in codice giallo, all’ospedale Marino. Sul posto anche la polizia Locale.

