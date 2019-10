M5s, fondi e progetti Iscol@ al palo

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Regna l'incertezza nelle scuole sarde sulle risorse e sulla prosecuzione del progetto "Tutti a Iscol@", varato dalla Giunta Pigliaru, per l'anno scolastico appena iniziato. Lo denuncia il consigliere regionale M5s Alessandro Solinas, che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore della Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu.

L'esponente dell'opposizione sottolinea che il progetto "rischia di non ripartire a causa di una falla nel meccanismo di erogazione dei fondi: le scuole stanno ancora aspettando le somme loro dovute per il completamento delle attività dell'anno scorso (2018-2019), ma soprattutto sono ancora in attesa della comunicazione della Regione sulla prosecuzione del progetto per l'anno scolastico 2019-2020".

L'obiettivo di Tutti a Iscol@ è quello di innalzare il livello di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il fenomeno dell'abbandono degli studi. Ma "la Regione - denuncia Solinas - sta lasciando nell'incertezza docenti, personale Ata, e tutti i professionisti, tra cui psicologi, pedagogisti e mediatori interculturali, che stanno attendendo di essere contrattualizzati e, allo stesso tempo, creando disagio agli studenti che non possono godere dei servizi che tale contrattualizzazione avrebbe loro garantito. Tutti a Iscol@ prevede l'erogazione di sovvenzioni per le scuole suddivise in due quote: un acconto pari al 90%,e un saldo pari al 10% a chiusura delle attività di ciascun anno scolastico - spiega il consigliere del M5s - Le scuole ammesse hanno ricevuto l'acconto relativo all'anno scolastico 2018/2019, svolto le attività previste, ma finora non hanno ricevuto il pagamento del saldo. Fatto ancora più grave - ribadisce - non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito alla prosecuzione nell'anno scolastico 2019/2020 dei progetti finanziati". (ANSA).