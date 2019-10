Il nuovo libro di Don Giuseppe Pani dedicato al pianto

Il libro sarà presentato a Oristano, giovedì 24 ottobre, alle 18, nella sala conferenze del Centro Diocesano di Teologia, in via Cagliari 179.

Il libro. Nella prima parte del volume, don Cipressa evidenzia che «l’uomo è fondamentalmente vulnerabile perché è esposto sin dall’inizio della sua esistenza al rischio radicale della morte che – come afferma il filosofo francese Vladimir Jankélévitch – “può entrare in lui attraverso tutte le giunture del suo edificio corporeo”». A motivo della vulnerabilità umana, la vita stessa può essere ferita, spezzata e far lacrimare il cuore e gli occhi. Il pianto è un mistero che racchiude in sé la vulnerabilità dell’uomo di fronte alla vita, che rivela la sua natura personale fatta prima di tutto di sentimenti e di emozioni. Il teologo pugliese sottolinea che «guardando e studiando le lacrime al microscopio si può notare che hanno una differente composizione chimica e forme diverse, ossia differenti caratteristiche fisico-chimiche e una diversa topografia. Ogni lacrima è una specie di microcosmo di esperienza umana».

Nella seconda parte del saggio, don Pani scrive: «Per iniziare a piangere dobbiamo darci per vinti, perdere il controllo, spesso capitolare per gli altri: far prevalere in noi la sofferenza o la gioia del prossimo. Il copyright di sofferenze e felicità altrui diventa sorprendentemente nostro: emozioni che versiamo, facciamo fluire al di là di noi stessi. Le lacrime prorompono dalle pupille e, allo stesso tempo, si spargono, si diffondono. Arrendendosi alle emozioni, si “estendono” per vocazione, escono sofferenti o felici dai nostri occhi per diventare universo: gocce che cercano sempre l’altro, soprattutto ciò che è assolutamente Altro».

Il sacerdote tonarese sottolinea, poi, che le lacrime pongono domande: «Davanti al dolore e al pianto di un bambino, vittima di una violenza o di un’ingiustizia, sgorgano e colano nei nostri visi lacrime che interrogano il nostro rapporto con l’infinito: uno dei quei “luoghi” vorticosi capaci di scardinare ogni nostra certezza illusoriamente acquisita».

A tal proposito, don Giuseppe si serve della letteratura giudaica per mostrarci un Dio che s’infrange e lacrima. Evidenzia, poi, che «oggi è la “Tv del dolore” a catalogare le nostre lacrime: lo spettacolo televisivo decide quali lacrime siano essenziali o inutili, quali archiviare oppure scartare. Piangiamo a seconda dell’applauso o dell’audience: pietà e compassione non sono più necessarie per la lacrimazione. Le lacrime sono diventate un format».