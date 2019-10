È durata quasi tre ore la nuova “paralisi” del tribunale di Cagliari per il secondo “allarme bomba” nel giro di pochissimi giorni. Verso le otto del mattino le Forze dell’ordine hanno fatto uscire dal palazzo di piazza Repubblica avvocati, dipendenti e semplici cittadini. Poi, l’arrivo di artificieri, digos e carabinieri. È stato piazzato il classico nastro biancorosso e gli agenti hanno perlustrato con la massima attenzione ogni singolo centimetro del tribunale. A far scattare l’allarme, stando alle primissime informazioni che trapelano, dovrebbe essere stata una telefonata anonima. Alla fine, però, non è stato trovato nessun oggetto sospetto. Due giorni fa, invece, era stata fatta brillare una scatoletta nera con, poggiato sopra, un foglio con la scritta “attenzione seconda bomba”. I cancelli del tribunale sono stati riaperti.

L'articolo Cagliari, dopo quasi tre ore di paura riapre il tribunale: falso “allarme bomba” proviene da Casteddu On line.