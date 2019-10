Un nuovo “allarme bomba” davanti al tribunale di Cagliari, in piazza Repubblica.

Da circa mezz’ora l’intero edificio è off limits ed è vietato entrare. Sul posto artificieri e carabinieri, proprio come due giorni fa. Centinaia di cagliaritani si trovano sulla scalinata del palazzo di giustizia in attesa di poter entrare per partecipare a udienze e incontri. La situazione sembra essere sotto controllo, ma corridoi e aule sono ancora off limits.

L'articolo Cagliari, nuovo “allarme bomba” in Tribunale: edificio evacuato e polizia sul posto proviene da Casteddu On line.