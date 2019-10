Stage di Dressage con il cavaliere internazionale José Manuel Rosado Gomez

A Sestu, presso il Circolo Ippico I Millenari sito in Loc. Pallione Snc, si svolgerà a grande richiesta il secondo Stage di Dressage e Lavoro in Piano con il cavaliere della Federazione Equestre Spagnola e Tecnico di Dressage del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari José Manuel Rosado Gomez. L’evento si svolgerà sotto la direzione dell’ACSD Caralis Equestre, con la collaborazione del Circolo Ippico Quality Graf, con la Sponsorship della De Niro Boot Co ed il patrocinio del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari, dell’U.A.I.P.R.E. – ANCCE Italia, della Selleria MELONI di Lanusei, del Centro Stampa Digitale LG Copy e del Comune di Sestu, Promosso dal Comitato Regionale F.I.S.E. Sardegna.

Il Prof. José Manuel Rosado Gomez è un cavaliere livello Gran Premio della Federazione Equestre Spagnola e Istruttore di Dressage del Centro Sportivo Italiano, nonché Professore e responsabile dell’Area Esibizioni del Caralis Equestre: Experto Universitario di Equitazione con titolo conseguito presso l’Università Rey Juan Carlo di Madrid, diplomato come cavaliere professionista presso la Scuola Reale Andalusa dell’Arte Equestre di Jerez de la Frontera (Spagna), specializzato con il titolo di Master presso la Scuola Nazionale di Equitazione del “Cadre Noir” di Saumur (Francia).

Il Caralis Equestre è un’ Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, non a scopo di lucro, con sede nella città di Cagliari, i cui obiettivi sono favorire la diffusione della cultura equestre in genere ed in particolar modo dell’Equitazione classica e dell’Alta Scuola Spagnola sotto il profilo storico-culturale, musicale-artistico e sportivo, promuovere e divulgare in particolar modo tutti i legami storico-culturali che hanno caratterizzato la cultura Italiana e nello specifico quella Sarda durante la dominazione Spagnola. Si ispira alla tradizione equestre italiana del 1500 d.c., ed alle quattro grandi scuole dell’Arte Equestre presenti in Europa.

L'articolo Stage di Dressage con il cavaliere internazionale José Manuel Rosado Gomez proviene da Casteddu On line.