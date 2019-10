Ottant’anni e oltre… in mostra al Conservatorio di Cagliari

Da domani, giovedì 17 ottobre, nelle sale di ingresso del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sarà possibile visitare “Ottant’anni e oltre…” mostra che raccoglie foto, manoscritti, programmi di concerti, e non solo, pensata in occasione degli ottant’anni dall’istituzione dell’Istituto cagliaritano.

L’esposizione, i cui materiali provengono dalla Biblioteca del Conservatorio, integrati da alcuni documenti dell’archivio storico sardo della Mediateca del Mediterraneo, si snoda attraverso un percorso storico-cronologico che parte dalle origini delle scuole musicali cagliaritane con la Cappella e la Banda Civica e per l’occasione saranno esposti i preziosi manoscritti del fondo della Cappella Civica come alcuni inni, tra i quali: l’Hymnu Sardu Nazionale di Giovanni Gonella, l’Inno a Carlo Alberto di Antonio Porcile e l’Inno delle donne italiane. Preziose e rare pagine autografe di questo fondo arricchiscono l’itinerario espositivo, come lo Stabat Mater e la prima Messa solenne di Nicolò Oneto, l’Antiquario di Giovanni Battista Dessy. Accanto alle rare pagine musicali, saranno esposti diversi documenti dell’Archivio Storico Comunale che ripercorrono le tappe più importanti di queste istituzioni, tra i quali: il Regolamento per la Cappella Civica del 1838, il Concorso per il corpo musicale del Municipio di Cagliari del 1889.

L’itinerario espositivo prosegue con la storia della fondazione della Scuola municipale di musica (1922), poi Istituto musicale “Mario De Candia” (1923), la nascita del Liceo musicale (1926), il pareggiamento ai Conservatori di Stato (1931) e l’istituzione del Regio Conservatorio di Musica nel 1939. Diverse bacheche ripercorrono questi momenti attraverso l’esposizione dei programmi dei concerti legati all’Istituzione, ove è possibile notare la presenza dei più grandi concertisti dell’epoca accanto ai docenti e agli allievi dell’Istituto e diverse foto e immagini dell’epoca.

Una parte della mostra è dedicata ai preziosi autografi della biblioteca fondata con il Liceo musicale nel 1926 e l’esposizione delle composizioni di Ennio Porrino (Nuraghi e Hutalabì), Mario Castelnuovo Tedesco (Goccius), Renzo Bossi (Canzone popolare sarda), Riccardo Zandonai (Due canti popolari di Sardegna), Ildebrando Pizzetti (Muttos nuoresi) e rari documenti sui prestigiosi docenti dell’Istituto: Oscar Crepas, Piero Rattalino, Marcello Abbado, Renato Fasano, Gavino Gabriel ecc.

L’esposizione è resa possibile grazie al supporto logistico della Biblioteca regionale della Sardegna.

Ottant’anni e oltre… resterà aperta sino al 27 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 17. L’ingresso è gratuito.

Informazioni: tel. 070 49318.

