Una famiglia chiusa da nove anni in cantina in attesa della fine del mondo

La polizia olandese ha scoperto una famiglia composta da un padre e sei figli, di età compresa tra i 25 e i 16 anni, che viveva da nove anni chiusa nella cantina di una fattoria "in attesa della fine dei tempi". Secondo quanto ricostruito dall'Independent, a lanciare l'allarme è stato il maggiore dei figli, che alcuni giorni fa si è recato nel pub del vicino villaggio di Ruinerwold, nel nord del Paese, ha bevuto cinque birre e ha chiesto aiuto. Un uomo di 58 anni, il padrone della fattoria, è stato arrestato per "essersi rifiutato di cooperare con la polizia" e il suo ruolo nella vicenda non è ancora chiaro. Non si tratta però del padre dei sei giovani, che viveva con loro recluso nella cantina.

