Raccolta alimentare per gli animali: cercansi pappa e volontari

Iniziativa sabato. Appello dell’associazione “Gli amici di Tomy e Romy – No Randagismo Oristano”

Anche a Oristano le associazioni di volontariato aderiscono alla raccolta alimentare animali, in programma a livello nazionale per sabato prossimo 19 ottobre, nei supermercati aderenti.

“Gli amici di Tomy e Romy – No Randagismo Oristano” cerca volontari per coprire alcuni turni. I banchetti con le volontarie si troveranno nei punti vendita Eurospin, in via del Porto e Nuovo Nonna Isa “Torre Eleonora”, all’ingresso sud di Oristano. La raccolta a nome dell’associazione che si occupa dei gatti senza famiglia, ma non solo, sarà anche a Terralba all’Eurospar.

Chi può offrire qualche ora del proprio tempo per far del bene agli animali, può contattare l’associazione sulla pagina Facebook.

La raccolta alimentare è un grande segno di solidarietà verso gli animali di nessuno, di cui si fanno carico le associazioni gestite da volontari che vivono di offerte e buon cuore di chi ama gli animali.

Come funziona la raccolta alimentare animali. Quando si entra a fare la spesa è possibile acquistare crocchette, scatole di umido, cibo di tutti i tipi e consegnarli ai volontari all’uscita dal supermercato.