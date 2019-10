La camminata tra gli olivi a Sini svela l’albero millenario

Il piccolo paese della Marmilla aderisce alla campagna promossa dall’Associazione nazionale “Città dell’olio”

Una camminata nella natura, tra ulivi millenari e macchia mediterranea. Anche in Sardegna l’Associazione nazionale “Città dell’olio” propone la terza edizione della “Camminata tra gli olivi” e Sini aderisce per mostrare il suo territorio.

L’iniziativa, promossa dalla Pro loco di Sini, in collaborazione con il Comune, è in programma domenica, 27 ottobre.

Questo il programma completo.

Ore 9.45 Camminata fra gli olivi di Sini, incontro dei partecipanti presso Piazza Eleonora d’Arborea

Ore 10.00 Partenza per la camminata “Camminata tra gli Olivi”

Dalle ore 11.30 presso il Parco Comunale dell’Olivo Millenario: rappresentazione della raccolta delle Olive a cura dei bambini di Sini, intrattenimento musicale con il duo “In giro per Canzoni”, aperitivo musicale presso il Parco Comunale dell’Olivo Millenario

Ore 13.00 pranzo organizzato dalla Pro Loco presso il “Parco Comunale dell’Olivo Millenario”

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 visita all’antico frantoio “Sa domu de Aiaiu”

Ore 16.00 “Juggler One Man Show” Spettacolo di giocoleria comica in Piazza Martiri a cura dell’Associazione Culturale Antico Baule.

A seguire in Piazza Eleonora d’Arborea balli sardi con “SYMPONIA IN PRATZA” con Ignazio Cadeddu, Carlo Boeddu, Nicola Migheli e Jonathan Della Marianna. Degustazione di pane e olio.