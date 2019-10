Sviluppo rurale: la Sardegna tra le prime in Italia

Domani il Comitato di sorveglianza del Psr

“La Sardegna è una delle prime regioni d’Italia per i livelli di spesa del Programma di sviluppo rurale, con risultati ben al di sopra della media nazionale”. Lo dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, alla vigilia della riunione del Comitato di sorveglianza del Psr Sardegna 2014-2020, in programma domani, giovedì 17 ottobre, alle 9 nella sala Cisapi in via Caravaggio a Cagliari. Alla seduta, che sarà presieduta dall’assessore Murgia, parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti della Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, alcuni rappresentanti dei ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche agricole, dell’Ambiente, oltre al partenariato formalmente costituito. Nel corso dell’incontro saranno anche illustrate le novità relative ad Argea per cui il Ministero ha confermato il ruolo di Organismo pagatore regionale.

Il Psr (Programma di Sviluppo Rurale) è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal Fondo europeo e agricolo e per lo sviluppo rurale. La dotazione finanziaria del Psr è di 1.291.510.417 euro di spesa pubblica.

“Il livello di spesa conseguito, del 111,3% rispetto all’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019 – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – risulta superiore alla media italiana e la Sardegna si colloca tra le regioni più virtuose. Sono stati anche raggiunti gli obiettivi relativi alla riserva di ‘performance’, un risultato che ci consentirà di continuare a disporre di risorse pari al 6% della dotazione finanziaria complessiva del programma”.

Con le modifiche finanziarie al Psr proposte, si potrà anche effettuare lo scorrimento degli elenchi di domande relativi al “pacchetto giovani”, che interessa l’insediamento di giovani agricoltori, e dei Pif (Progetti integrati di filiera) che permettono di integrare interventi che interessano tutte le componenti delle filiere agricole.