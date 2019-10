Salone del vino e mostra dell’artigianato, riapre a Cagliari la Passeggiata Coperta

Il salone del vino e la mostra dell’artigianato. Dopo la conclusione dei lavori riapre in città la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy. La giunta Truzzu ha detto sì alla società Chassot Concert Sardegna Eventi, che ha chiesto gli spazi sotto la terrazza Umberto I per 4 giorni per la realizzazione di un salone internazionale del vino denominato “Divinum-Cagliari” (con lo scopo di valorizzazione dei prodotti locali e ampliamento del loro mercato).

Un sì anche all’associazione culturale Imparis, che ha presentato istanza per ottenere la concessione della passeggiata coperta per 4/6 giorni prima del Natale 2019 per la realizzazione della manifestazione “Tipicità”, un evento espositivo e promozionale del mondo dell’artigianato di eccellenza e dell’agroalimentare e dell’enogastronomia tipici del territorio sardo.

I lavori della Passeggiata coperta sono conclusi da qualche tempo e l’esecutivo ha deciso per l’apertura del sito (che ancora non è stato affidato in gestione) in occasione di due eventi “di elevato livello qualitativo e con finalità meritevoli dell’attenzione pubblica”. Le due società dovranno pagare mille euro al giorno per l’utilizzo degli spazi sotto il bastione.

