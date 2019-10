Nuove startup per ridare vita al quartiere Is Mirrionis: il Comune premia i disoccupati

Nuove startup per ridare vita al quartiere Is Mirrionis. Prendono il via le azioni sperimentali di accompagnamento alla nascita di nuove imprese promosse nell’ambito della strategia ITI Cagliari Is Mirrionis.

Attraverso l’avviso pubblico, il Comune di Cagliari intende promuovere lo sviluppo di idee di impresa per il quartiere attraverso la raccolta di candidature degli aspiranti a prendere parte all’Enterprise Competition, e selezionare massimo 5 candidature che accederanno direttamente alla fase di Pre-incubazione e Incubazione.

I destinatari sono disoccupati e/o inoccupati, residenti nel Comune di Cagliari (con premialità da assegnare ai residenti nel quartiere di Is Mirrionis), che intendono sviluppare nuove iniziative d’impresa nell’area di intervento ITI.

Gli aspiranti imprenditori saranno chiamati a presentare una proposta che preveda lo sviluppo di iniziative volte alla produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale finalizzati a risolvere e intervenire su un bisogno sociale dell’area di intervento (ITI Is Mirrionis) e nei settori: ICT, turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, agroindustria, biomedicina (Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna).

Accompagnati da formatori, tutor e consulenti specializzati, i partecipanti svilupperanno il business plan della propria idea imprenditoriale.

Se ne parlerà in un incontro con i cittadini giovedì 17 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 presso il Teatro del Segno in Via Quintino Sella a Cagliari (quartiere di Is Mirrionis), alla presenza dei referenti dell’Amministrazione Comunale.

Un pomeriggio interamente dedicato ad illustrare i contenuti dell’avviso e le modalità di partecipazione al programma Enterprise Competition, durante il quale i relatori saranno a disposizione del pubblico e della stampa per le domande relative alle varie fasi di “Iti Cagliari – Is Mirrionis

