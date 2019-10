Oristano vista dai ragazzi: gli studenti del De Castro realizzano una guida turistica

È la città vista dai ragazzi quella che appare nella guida turistica di Oristano realizzata dagli studenti del Liceo Classico “De Castro”.

Si chiama “Selfie di noi. Guida turistica di Oristano. La storia, i colori, gli odori, i sapori e le tradizioni di Oristano. Viaggio alla scoperta della città di Eleonora”” e verrà presentata sabato prossimo 19 ottobre, alle 10.30, presso la sala conferenze del Liceo.

All’iniziativa interverranno il dirigente scolastico Pino Tilocca, il vicesindaco e assessore alla Cultura di Oristano, Massimiliano Sanna; Gemma Gemmiti fondatrice della Gemma Edizioni e i professori Mariella Sanna e Ivo Serafino Fenu.

Il ricavato della vendita della guida verrà devoluto per l’aiuto al sostentamento delle suore di clausura della “congregazione del Verbo Incarnato”, recentemente arrivate in città e la cui presenza ha consentito la riapertura dello storico monastero di via Lamarmora che per tre secoli è stato abitato dalle monache Cappuccine.

“La guida”, spiega il dirigente del Liceo, Pino Tilocca, “rappresenta un viaggio alla riscoperta della città di Eleonora, ideato e scritto dai ragazzi per i ragazzi. Un percorso trilingue – sardo, italiano e inglese – attraverso i monumenti per conoscere la storia di ieri e raccontare la vita di oggi. Viaggio fra i sapori e gli odori della tradizione, i meravigliosi prodotti artigianali e gli splendidi spazi naturali. Viaggio attraverso l’emozione del passato fra giostre equestri e rievocazioni storiche, manifestazioni di impegno civile e sociale e grandi eventi musicali”.

“Il progetto”, continua il dirigente, “è nato da una proposta giunta nel nostro Istituto dalla casa editrice Gemma Edizioni che, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro riconosciuti dal Miur, ha offerto la possibilità di lavorare alla produzione di una guida turistica della nostra città. Il libro è il frutto del lavoro pluriennale e sinergico di studenti, insegnanti e professionisti del settore coordinati dalla professoressa Mariella Sanna”.

La presentazione è inserita nel cartellone di eventi Oristanottobreventi, promossa dall’ammnistrazione comunale, d’intesa con le associazioni locali.

Mercoledì, 16 ottobre 2019

