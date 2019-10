Quartu, ecco i soldi per il restyling dell’edilizia residenziale pubblica

Arrivano i fondi per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale a Quartu . Nei giorni scorsi infatti la Giunta

regionale ha deliberato in merito, e nell’ambito della ripartizione ha previsto per Quartu uno stanziamento di oltre 160mila euro, che permetterà un immediato intervento in diverse

abitazioni quartesi.

L’Amministrazione comunale ha provveduto negli scorsi mesi a una serie di

sopralluoghi per verificare le condizioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,

ovvero gli immobili ubicat i in via della Musica. Tale verifica dello stato dei luoghi è stato

poi utile per la trasmissione dei dati all’Assessorato ai Lavori Pubblici della R egione

Autonoma della Sardegna, con l’indicazione, nel dettaglio, del fabbisogno, e il riferimento a

tutti gli interventi necessari.

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo rti,

la Regione Sardegna, tenendo conto del numero di abitanti, delle domane di ERP inevase negli ultimi 3 anni e della quantità di famiglie in affitto, ha ora suddiviso le risorse da



destinare appunto agli interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi ERP di importo

non superiore a euro 50mila per alloggio, con riferimento ai Comuni ad alta tensione

abitativa, tra i quali rientra anche Quartu. Nel caso specifico lo stanziamento destinato

all’Ente ammonta a 162.636.60 euro.

Il progetto di Quartu guarda in particolare all’adeguamento energetico e alla

manutenzione straordinaria dei vari appartamenti situati in via della Musica, ai numeri 120,

128 e 136. Per l’esattezza si tratta di 36 appartamenti, al primo e al secondo piano dei vari

stabili. Gli interventi saranno avviati entro pochi mesi, dopo un’opportuna analisi atta a

stabilire il cronoprogramma degli interventi. L’indagine sui fabbisogni aveva previsto per i

lavori una tempistica di circa 4 mesi.

“Questi finanziamenti rappresentano un importante contributo per la ristrutturazione

delle case popolari di proprietà comunale – commenta il Sindaco Stefano Delunas -. Il

fabbisogno sarebbe ovviamente superiore all’importo finanziato, ma si tratta comunque di

un ottimo punto di partenza, perché potremo finalmente mettere mano ad alloggi che

aspettano da tantissimi anni un interv ento. Verificheremo quali sono i lavori più urgenti e

interverremo con la massima celerità”.

Fonte: Casteddu On Line



