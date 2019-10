A Milano in centinaia sfilano in intimo contro i pregiudizi, anche Virginia da Cagliari: “Stop al bullismo”

Oltre trecento persone, uomini e donne, hanno sfilato in intimo in piazza Duomo a Milano contro i pregiudizi, in occasione del flashmob organizzato dall’Associazione no profit Body Positive Catwalk istituito dalla modella dalla curvy Laura Brioschi e dal compagno Paolo Patria. A mostrarsi senza veli e con tanto coraggio persone da tutto il mondo. Ognuno con la propria storia, ognuno con la propria battaglia quotidiana. Tra loro c’era anche la cagliaritana Virginia Gioia Polizia, 29 anni, shop manager in un noto negozio di tatuaggio del capoluogo. “Ho avuto l’onore di partecipare a questa bellissima iniziativa come rappresentante sarda – racconta – Faccio parte dell’associazione no profit Body Positive che si batte per ogni tipo di pregiudizio. Io in primis sono stata vittima di bullismo, quando andavo a scuola venivo insultata perché “grassa”. Ovvero non conforme ai canoni estetici non avendo una taglia 42 ma una 48. Ho ricevuto anche tanti no per il mio aspetto fisico anche in campo del lavoro. In questo evento mi sono sentita a casa. Ognuno ha partecipato vincendo la sua battaglia, chi ha avuto problemi di anoressia, chi di bulimia, persone costrette sulla sedia rotelle, chi con una malformazione dovuta a una malattia. Ci siamo spogliati dai pregiudizi. E’ stato un turbinio di emozioni, amore e lealtà. Nessun pregiudizio fisico”. Era proprio questo il nobile scopo dell’iniziati: quello di unire uomini e donne di diversa forma fisica, età, etnia, orientamento sessuale, deficit fisici e qualsiasi caratteristica per abbattere pregiudizi e combattere il bullismo. Perché ancora oggi ci si trova a combattere con i limiti, degli altri. Quando la diversità dovrebbe essere considerata una enorme ricchezza.

Fonte: Casteddu On Line



