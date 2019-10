Domani a Terralba i campioni di basket del C21 Gli atleti affetti da sindrome di down fanno partire il campionato itinerante

Partirà da Terralba la prima tappa del progetto “Abbiamo fatto squadra: facciamo 21”, un campionato sardo itinerante che coinvolge i campioni di basket di Oristano affetti da sindrome di down.

Domani, verso le 10, dopo il montaggio del campo da basket componibile, gli atleti incontreranno gli alunni dell’istituto dell’Istituto Comprensivo del paese.

Nel pomeriggio, in Piazza Caduti del Lavoro, l’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza, alla presenza degli amministratori locali. Alle 15, gli atleti si alleneranno in pubblico con delle partite dimostrative, alla presenza del presidio medico Livas di Terralba. A seguire ci sarà un rinfresco.

“È una bellissima occasione”, dichiara il vicesindaco Andrea Grussu, “non solo per vedere del buon basket, ma anche per conoscere questi atleti ed entrare a far parte del loro progetto, condividerlo con il paese e con i ragazzi delle scuole”.