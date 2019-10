Aias chiede concordato preventivo

Gli avvocati dell'Aias hanno presentato al giudice fallimentare del Tribunale di Cagliari, Andrea Bernardino, istanza di concordato preventivo per l'associazione che in Sardegna si occupa dell'assistenza ai disabili. E' stato, quindi, sospeso l'esame sulla richiesta di fallimento per insolvenza nei confronti dei circa 1.200 dipendenti, che vantano 12 mensilità arretrate, presentata dal pm Daniela Caria. Sarà ora il collegio del Tribunale civile, a cui Bernardino consegnerà l'istanza dei legali dell'Aias unificando tutti gli altri atti del procedimento, a pronunciarsi sul concordato. L'associazione si è costituita con gli avvocati Massimo Delogu, Enzo Pinna, Stefanino Casti e Massimo Bottai, quest'ultimo del foto di Roma.