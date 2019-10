Sconti dal parrucchiere e ristorante pagando con carta, mini tasse su sigarette e giochi: ecco la nuova manovra

Il tempo è poco – tutto dev’essere pronto entro domani sera – ma le novità ci sono già. La nuova manovra di bilancio del governo “giallorosso” M5S-Pd prevede delle nuove tasse ma anche dei “risparmi” per gli italiani. Partendo da questi ultimi, previsti sconti per chi mangia al ristorante o si fa tagliare i capelli dal barbiere e decide di pagare con la carta. Previsti, poi, aumenti soprattutto sui tutti i tabacchi e per i giochi d’azzardo. Tutte le novità del documento della nuova legge di bilancio ai possono leggere, su Quotidiano.net, qui: https://www.quotidiano.net/politica/manovra-2020-cuneo-fiscale-1.4833558

