Sassari, numeri positivi Promo Autunno

L'edizione 2019 di Promo Autunno, la fiera del nord Sardegna, va in archivio inanellando una serie di successi. Per tre giorni, da venerdì a domenica, gli stand delle 150 aziende espositrici sono state prese d'assalto dalle migliaia di visitatori che hanno raggiunto gli spazi di Promocamera, nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari.

L'evento, organizzato dall'imprenditore sassarese Claudio Rotunno con la sua Pubblicover Events Designer, con il supporto della Camera di commercio, il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione, ha confermato le potenzialità già espresse nelle prime tre edizioni, tanto da far ipotizzare un ulteriore salto di qualità. "Stiamo già pensando alla quinta edizione che sarà ricca di novità. Confidiamo molto nell'impegno della giunta regionale, rappresentata in fiera dall'assessore al Turismo Gianni Chessa, per ingrandire gli spazi di Promocamera e il numero degli stand, in modo tale che tante richieste di aziende meritevoli non restino inevase", commenta Rotunno. "Promo Autunno può rappresentare una grande opportunità per i giovani imprenditori per mettersi in gioco, scoprire le proprie potenzialità e creare legami professionali e commerciali", sostiene il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini.

Ora gli organizzatori vogliono sollevare l'asticella: "Far diventare Sassari il principale, se non l'unico Polo fieristico regionale, quattro anni fa sembrava solo una bella scommessa per i più ottimisti. Promo Autunno ha confermato tutto il suo potenziale per qualità, ospiti, incontri, partecipazione di imprese e di pubblico. Ma soprattutto, ci sono richieste di riconferma da parte di molte aziende presenti: un coro di standisti che già da stamattina ha espresso il desiderio di rinnovare la presenza per il prossimo anno, e in alcuni casi, di raddoppiare gli spazi".