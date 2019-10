Aias, sit-in lavoratori a Cagliari

Almeno un centinaio di dipendenti Aias manifestano fuori dal palazzo del Consiglio regionale dove si discute la risoluzione della commissione di inchiesta istituita per far luce sullo stato di insolvenza dell'associazione nei confronti di 1200 persone che attendono il pagamento dei 12 mensilità arretrate. L'Aula dovrebbe votare il documento alla vigilia dell'udienza in tribunale a Cagliari sull'istanza di fallimento presentata dal sostituto procuratore Daniele Caria.

La seduta si è aperta con la lettura della relazione da parte del presidente della commissione speciale, Gianfranco Ganau (Pd). Il capogruppo dem ha ribadito la necessità di cercare una soluzione per superare l'attuale sistema di convenzione con la Regione, dando garanzia di continuità delle prestazioni assistenziali e di tutti i livelli occupazionali. E di non ritenere ammissibile il ritardo nel pagamento degli stipendi da parte di un'associazione convenzionata con la pubblica amministrazione. Che negli ultimi cinque anni ha ricevuto dalla Regione pagamenti per oltre 107 milioni di euro, a fronte di un credito residuo accertato di 1,6 milioni. In Aula non è presente il governatore Christian Solinas, ci sono invece la vicepresidente Alessandra Zedda e l'assessore della Sanità Mario Nieddu.