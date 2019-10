I ragazzi del clima si confrontano con la città: assemblea pubblica Organizzata dal Fridays For Future. Confronto su nuove attività e strategie per i prossimi eventi

Fridays For Future, il giovane movimento ambientalista oristanese, ha indetto una nuova assemblea locale per questo giovedì, 17 ottobre.

L’incontro, libero e aperto a tutti, si terrà al Librid Bistrot, in piazza Eleonora, dalle 17.30 alle 19.15.

Nata dall’esigenza di estendere il loro gruppo, l’assemblea darà modo anche di informare chi ancora non conosce le attività di Fridays For Future di Oristano, che dallo scorso agosto si sta battendo nel territorio locale sul tema della crisi climatica. Un invito concreto, dunque, a chiunque voglia far parte in maniera attiva del movimento FFF (Fridays For Future) della città.

“Questo incontro”, spiega Lucrezia Lacasella, organizzatrice del gruppo, “Ci servirà moltissimo per organizzare nuove attività e strategie future, oltre che rappresentare un’importante occasione di confronto”.

Il gruppo, nato dall’idea degli scioperi portati avanti finora dalla giovane ambientalista Greta Thunberg, a fronte dell’ultima manifestazione dello scorso 27 settembre e della polemica nata da alcuni cartelli inappropriati esibiti durante la manifestazione, vuole anche capire come la cittadinanza locale lo consideri e se, in qualche modo, possa dare loro consigli utili per le prossime attività.

Il gruppo oristanese aveva preso, infatti, le distanze da quei cartelli che hanno sminuito gli intenti e gli obiettivi dello sciopero.

