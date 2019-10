Cagliari, schianto nel Largo Gennari tra un’autobetoniera e una 500: ambulanza sul posto. La foto in diretta di Davide Loi: momenti di paura nella zona di via Palestrina dove una fiat 500 rossa, forse a causa di un tentativo di inversione di marcia, si è scontrata violentemente con un’autobetoniera. Sul posto è presente un’ambulanza per monitorare la situazione di eventuali feriti. Il traffico è rallentato in tutta la zona attorno a Largo Gennari e via Pergolesi. Sul posto sono già presenti gli agenti della Polizia Locale. (notizia in aggiornamento).

L'articolo Cagliari, schianto nel Largo Gennari tra un’autobetoniera e una 500: ambulanza sul posto proviene da Casteddu On line.