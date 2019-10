Dopo quasi quarant’anni, rispedisce da Milano la sabbia portata via dal Sinis

Dieci chili tra granelli e conchiglie

Dieci chilogrammi di sabbia e conchiglie, sottratti anche nelle spiagge del Sinis, sono tornati indietro dopo quarant’anni da Milano, dove li aveva portati una signora che aveva trascorso le vacanze nell’Isola. A dare conto della vicenda la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”, seguita dagli operatori alla sicurezza dell’aeroporto di Elmas.

Questo il messaggio che hanno ricevuto e che ha consentito di portare a compimento l’operazione: “Buongiorno, sono una Signora di Milano sposata con un Sardo. Mi sento infinitamente in colpa perché ho in casa dei vasi di vetro con sabbia e conchiglie raccolte in Sardegna. Parlo degli anni 80, …. allora non si aveva l’impressione di fare una cosa scorretta. In quegli anni frequentavo San Giovanni di Sinis e la costa Ovest della vostra Isola. Ora io vorrei tanto riportarli al loro posto ma non saprei come fare.”

Grazie alla consulenza di un geologo, gli operatori di Elmas sono riusciti ad avere indicazioni molto precise sulla provenienza della sabbia e con l’aiuto di alcuni attivisti che collaborano con loro, questa mattina l’hanno restituita al mare.