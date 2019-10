Domani in Sardegna pioggia e maestrale

Sono in arrivo pioggia e cali delle temperature in Sardegna. Secondo quanto riporta Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Onlus, per la giornata di domani è previsto il transito di una perturbazione Atlantica, che porterà, appunto instabilità in Sardegna.

Le piogge saranno sparse, con un maggiore coinvolgimento sulla zona centro – settentrionale dell’Isola.

Lo scirocco lascerà spazio al maestrale e le temperature caleranno, anche se moderatamente.

Lunedì, 14 ottobre 2019

