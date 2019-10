In coma farmacologico il fantino caduto al Palio del Guilcer Ricoverato a Sassari, ma non è in pericolo di vita. Originario di Abbasanta era alla sua prima uscita ufficiale. Messaggi di incoraggiamento

E’ in coma farmacologico all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari il fantino di Abbasanta Nicola Dessi, 36 anni, caduto da cavallo ieri mattina a Sedilo durante la terza edizione del Palio del Guilcier. Il cavaliere non è in pericolo di vita. Ieri era stato stato trasportato a Sassari con l’elicottero del 118, viste le sue condizioni dopo la caduta: Dessì ha sbattuto la faccia e il capo sul terreno.

Allevatore di cavalli e grande appassionato del mondo ippico, ironia della sorte, Nicola Dessì correva per la prima volta in una competizione ufficiale. I suoi amici presenti all’interno della pista hanno evidenziato come fosse particolarmente contento di rappresentare il suo paese nella corsa di Sedilo. In queste ore tanti i messaggi di incoraggiamento nei suoi confronti.

Lunedì, 14 ottobre 2019

