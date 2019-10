L’Ariete è pronta per la nuova stagione: ecco le sue squadre Grandi protagoniste di quest’anno le ragazze promosse in Serie B2

È stata presentata sabato pomeriggio al Palatharros una delle più grosse ed importanti realtà dello sport cittadino. Con la massiccia presenza di sostenitori, amministratori e sponsor si è tenuta, infatti, l’inaugurazione della nuova stagione sportiva 2019-2020 della Pallavolo Ariete Oristano. Erano presenti il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu; il questore, Giusy Stellino; il delegato provinciale del Coni, Gabriele Schintu e il presidente del Comitato Territoriale Fipav Centro Sardegna, Roberto Puddu.

Durante la manifestazione, presentata da Santina Raschiotti, dopo i saluti della Presidente Laura Bozzo e delle autorità, sono stati presentati i diversi gruppi sportivi della società, accompagnati dai rispettivi allenatori. Dai più piccolini, partecipanti al minivolley, oggi progetto Volley S3, si è proseguito con le ragazze e i ragazzi delle squadre Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, Prima Divisione maschile ed il gruppo degli “Amatori”.

E’ stata quindi la volta degli atleti della Serie C maschile, accompagnati dal tecnico Luca Sanna e dal secondo allenatore Luca Buzzo, ai quali è stata consegnata la maglia di gara per la nuova stagione da Alberto Piras, presidente del Centro Commerciale Porta Nuova, main sponsor della squadra. Ed infine, con grande orgoglio della Società, sono state presentate le ragazze che con impegno e determinazione si sono conquistate la promozione alla Serie B2 femminile, accompagnate dal tecnico Stefano Cadoni e dal secondo allenatore Marco Spiga. Alle ragazze della B2 la maglia di gara è stata consegnata da Roberto Cornacchia, della ditta Mareblu’, sponsor ufficiale della squadra.