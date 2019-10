“Non ci saranno tagli, anzi. Sto lavorando da tempo, già da quando ero sottosegretario, per reperire nuove risorse per la scuola, l’università e la ricerca”. In un’intervista al Corriere della Sera il ministro per l’Istruzione Lorenzo Fioramonti spiega le modalità attraverso le quali il governo sta cercando di reperire le risorse per la scuola.

Lui, all’inizio, aveva chiesto 3 miliardi di euro, due per la scuola, uno per l’università, altrimenti si sarebbe dimesso. Oggi dice che “la sugar tax e la tassa di scopo sui voli aerei sono due proposte, ma si sta ragionando anche su altre tasse che possiamo definire virtuose perché indirizzano verso comportamenti ecologici e sostenibili”.

L'articolo Scuola, Fioramonti: “Non basta una laurea per fare l’insegnante” proviene da Casteddu On line.