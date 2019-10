“Camminiamo insieme”: nelle vie del centro di Oristano in 1500 Stamane la manifestazione promossa dalla comunità il Gabbiamo in occasione della giornata delle persone down / Foto e video

Quasi 1500 persone hanno preso parte stamane a Oristano alla camminata di quattro chilometri per le vie del centro della città, dove si è svolta l’iniziativa promossa dal centro “Il gabbiano”, in occasione della giornata delle persone down: “Camminiamo insieme” è stato un successo e un gran bel momento di condivisione.

La manifestazione, giunta al secondo anno, ha visto grandi e piccoli, donne e uomini insieme per dire no al pregiudizio. Una lunga onda azzurra per le vie del centro con tanta gioia. L’appuntamento è al prossimo anno.