La Sardegna piange Enrica Bianco, giovane parrucchiera colpita da malore all’uscita dalla discoteca durante la festa di un matrimonio. Aveva appena 29 anni, un sorriso splendido e solare, era una ragazza bellissima e soprattutto davvero amata nel suo paese, Castelsardo, dove gestiva un importante negozio di parruccheria. Amava la vita, il volontariato, una vita sociale splendida la sua, iscritta all’Azione Cattolica e promotrice dell’associazione che si chiama “Amiche in piazza”, creatrice di tanti eventi in paese ma mai per arricchirsi, senza scopo di lucro. Una vita dedicata al volontariato, come racconta chi la conosceva bene e la amava anche per la sua semplicità, per il suo coraggio, per il suo buon cuore.

E ieri sera era in discoteca proprio per festeggiare le nozze di un’amica dell’associazione. Enrica Bianco, il suo bellissimo sorriso che si spezza a soli 29 anni: lo piangono in tanti, a cominciare dal fratello commerciante, ai tanti suoi amici che in queste ore sono in preda alla disperazione, non riescono a darsi un perchè a una tragedia simile. Enrica ha accusato un malore mentre andava via dal locale, al termine della festa, gli amici hanno subito chiamato un’ambulanza che si è precipitata sul posto. Poi il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

L'articolo La Sardegna piange Enrica Bianco, giovane parrucchiera colpita da malore all’uscita dalla discoteca proviene da Casteddu On line.